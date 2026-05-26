Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Eine Videoüberwachung erfasste am Montagnachmittag drei Männer, die offenbar in ein Einfamilienhaus am Resser Weg einbrechen wollten. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen kurz darauf fest. Gegen 14:15 Uhr konnte die Anwohnerin, die zur Tatzeit unterwegs war, über ihre Überwachungskamera drei Männer beobachten, die versuchten, ihre Terassentür aufzuhebeln. Ins Wohnhaus gelangten sie nicht. Zuvor waren die Männer wahrscheinlich über den Gartenzaun geklettert, um auf das Grundstück zu gelangen. Die Polizistinnen und Polizisten konnten die Tatverdächtigen bei einer Fahndung im Nahbereich stellen. Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus Eppelborn, einen 19-Jährigen aus Herten und einen 17-Jährigen, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen die jungen Männer ein.

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