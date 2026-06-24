Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bischofsheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Am Dienstag (23.06.), in der Zeit zwischen 7.00 und kurz nach 15.00 Uhr, drangen die Kriminellen gewaltsam durch die Haustür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Alten Gerauer Weg" ein und entwendeten dort anschließend Geld und Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

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