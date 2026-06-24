POL-DA: Bischofsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Bischofsheim (ots)
Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.
Am Dienstag (23.06.), in der Zeit zwischen 7.00 und kurz nach 15.00 Uhr, drangen die Kriminellen gewaltsam durch die Haustür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "Am Alten Gerauer Weg" ein und entwendeten dort anschließend Geld und Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.
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