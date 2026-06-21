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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Suhl (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, gegen 20:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Einsatzunterstützung Suhl in der Linsenhofer Straße in Suhl einen 38-jährigen Fahrzeugführer aus Ohrdruf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 38-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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