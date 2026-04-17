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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Krefeld (ots)

Am Hauptbahnhof hatte ein 26-Jähriger aus Krefeld am Donnerstag (17. April 2026) am Gleis auf einen Zug gewartet und dabei sein Fahrrad neben sich abgestellt. Gegen 11:10 Uhr hatte ein Unbekannter das Rad an sich genommen und damit die Flucht ergriffen, seine Beute neben sich herschiebend. Der Krefelder hatte die Verfolgung in Richtung Willy-Brandt-Platz aufgenommen, während mehrere Zeugen bereits die Polizei riefen.

Die hinzueilenden Beamten trafen die beiden Männer auf der Ritterstraße an. Weil der hauptsächlich wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannte 42-Jährige ohne festen Wohnsitz noch einen Haftbefehl wegen schweren Diebstahls offen hatte, wurde er der Justizvollzugsanstalt in Essen zugeführt.

(123)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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