POL-KR: Festnahme nach Fahrraddiebstahl
Krefeld (ots)
Am Hauptbahnhof hatte ein 26-Jähriger aus Krefeld am Donnerstag (17. April 2026) am Gleis auf einen Zug gewartet und dabei sein Fahrrad neben sich abgestellt. Gegen 11:10 Uhr hatte ein Unbekannter das Rad an sich genommen und damit die Flucht ergriffen, seine Beute neben sich herschiebend. Der Krefelder hatte die Verfolgung in Richtung Willy-Brandt-Platz aufgenommen, während mehrere Zeugen bereits die Polizei riefen.
Die hinzueilenden Beamten trafen die beiden Männer auf der Ritterstraße an. Weil der hauptsächlich wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannte 42-Jährige ohne festen Wohnsitz noch einen Haftbefehl wegen schweren Diebstahls offen hatte, wurde er der Justizvollzugsanstalt in Essen zugeführt.
(123)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell