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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Schwimmbadkiosk
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend (22.6.), gegen 20 Uhr, und Dienstagmorgen (23.6.), gegen 06.45 Uhr, in einen Kiosk eines Badesees im Brücherweg ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam Zutritt und entwendeten anschließend Geld sowie mehrere Außenlampen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, mit der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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