Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Schwimmbadkiosk

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend (22.6.), gegen 20 Uhr, und Dienstagmorgen (23.6.), gegen 06.45 Uhr, in einen Kiosk eines Badesees im Brücherweg ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam Zutritt und entwendeten anschließend Geld sowie mehrere Außenlampen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, mit der Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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