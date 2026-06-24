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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Umfangreiche Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"
Rauschgift, Handtaschen und Fahrräder sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (23.6.), unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, im Bereich des Herrngartens und der umliegenden Straßen umfangreiche Personenkontrollen durch.

Zwischen 10:00 und 18:00 Uhr überprüften sie dabei 12 Personen und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein.

Während der Kontrollen und anschließenden Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte bei einem 38-jährigen Mann, neben Heroin, zwei Handtaschen sicher, an denen sich noch die Etiketten und Diebstahlsicherungen befanden. Zudem hatte er noch eine als gestohlen gemeldete EC-Karte bei sich. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Gegen 10.30 Uhr hielten die Ordnungshüter in der Bismarckstraße einen Hyundai an. Einen Führerschein konnte der 49-jährige Fahrer bei der anschließenden Kontrolle nicht vorweisen. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus fiel den Beamten in der Bismarckstraße ein 33-jähriger Mann auf. Aufgrund der Umstände erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Er wurde vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen, wo Anzeige erstattet wurde.

In drei weiteren Fällen leiteten die Einsatzkräfte Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, nachdem sie bei einem 37-Jährigen und einem 26-Jährigen Heroin sowie bei einem 49-Jährigen zudem auch Crack und Kokain sichergestellt hatten.

Außerdem fielen den Beamten im Rahmen der Kontrollen zwei herrenlose Fahrräder auf, die vorübergehend sichergestellt wurden. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen konnte ein Rad einem am selben Tag begangenen Diebstahl zugeordnet werden. Durch weitere Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob auch das weitere Rad möglicherweise aus einer Straftat stammen könnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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