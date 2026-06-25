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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
11-Jähriger leicht verletzt

Darmstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (24.6.) gegen 07:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Groß-Gerauer Weg / Eschollbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 11-Jährige mit seinem Fahrrad den Groß-Gerauer Weg auf dem Radweg. An der Eschollbrücker Straße wollte ein ebenfalls den Groß-Gerauer Weg befahrender Pkw nach rechts abbiegen und kollidierte mit dem 11-Jährigen.

Der Junge zog sich infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen am Arm zu. Das Fahrzeug, welches silber-grau sein soll, flüchtete im Anschluss an die Kollision von der Unfallstelle.

Eine Fahndung nach dem flüchtigen Auto verlief bislang erfolglos, weshalb das 2. Polizeirevier nun nach Zeugen sucht, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-41210 erbeten.

Berichterstatter: PK Reck, 2. Polizeirevier

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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