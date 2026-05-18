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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe gelangen über Seitenscheibe an Handtasche

Sondershausen (ots)

In der Zeit von Sonntag 17.30 Uhr bis Montag 7.45 Uhr bereicherten derzeit Unbekannte in rechtswidriger Absicht an eine Handtasche, die sich in einem parkenden Auto in der Stubengasse befand. Der oder die Täter beschädigten hierzu eine Seitenscheibe des Dacias und gelangten so an die Geldbörse. Als Beutegut wurden neben der Handtasche auch ein Bargeldbetrag in zweistelliger Höhe benannt.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen zu den Tätern oder der Tat. Sie werden unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 bei der Polizei in Sondershausen entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0121704

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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