Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Werkzeuge aus Lagerhalle

Mühlhausen (ots)

Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne im Lindenhof kam es in der Zeit vom Dienstag, den 12. Mai, 13 Uhr bis Freitag, den 15. Mai, 15 Uhr, zu einem Diebstahl au s einer Lagerhalle. Derzeit Unbekannte gelangen auf unbekannte Art und Weise in das Gebäudeinnere und bereicherten sich in rechtswidriger Absicht an Werkzeugen, einem Benzinrasenmäher sowie an einem Rasentrimmer im Gesamtwert von etwa 9000 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes nutzten die Täter vermutlich Fahrzeuge.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0122033

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