Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigungen an Sportplatz

Kallmerode (ots)

Am Sonntag teilten Verantwortliche des Sportvereins mit, dass es an der örtlichen Sportanlage zu Sachbeschädigungen kam. Derzeit Unbekannte haben Befestigungsanlagen von einer Zugangssperre sowie Halterung an einem Fußballtor mutwillig beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0121286

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