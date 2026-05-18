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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Nordhausen (ots)

Am Sonntag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Geseniusstraße den Fahrer eines Mini. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Dem 21-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe, zur gerichtsverwertbaren Bestimmung des Einflusses der berauschenden Mittel, entnommen. Dem Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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