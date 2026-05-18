LPI-NDH: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Oberspier (ots) - Beamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen richteten am Sonntag auf der Bundesstraße 4 bei Oberspier eine Geschwindigkeitsmessstelle ein. Im Kontrollzeitraum passierten mehr als 2000 Kraftfahrzeuge Kontrollstelle. Mehr als jeder Siebente von ihnen hielt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht ein. Knapp 100 Fahrzeugführer fuhren so schnell, dass ihnen ein Bußgeld sowie Punkte ...

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