Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln
Nordhausen (ots)
Am Sonntag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Geseniusstraße den Fahrer eines Mini. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Dem 21-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe, zur gerichtsverwertbaren Bestimmung des Einflusses der berauschenden Mittel, entnommen. Dem Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Weiterfahrt untersagt.
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