Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehr als 100 km/h an Unfallgefahrenpunkt

Oberspier (ots)

Beamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen richteten am Sonntag auf der Bundesstraße 4 bei Oberspier eine Geschwindigkeitsmessstelle ein. Im Kontrollzeitraum passierten mehr als 2000 Kraftfahrzeuge Kontrollstelle. Mehr als jeder Siebente von ihnen hielt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht ein. Knapp 100 Fahrzeugführer fuhren so schnell, dass ihnen ein Bußgeld sowie Punkte im Verkehrssünderregister auferlegt werden. Drei von ihnen werden ein Fahrverbot auferlegt bekommen müssen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der die ausgewiesene Gefahrenstelle mit mehr als 100 km/h durchfuhr und folgerichtig geblitzt wurde.

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