Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Bargeld und verursachen hohen Sachschaden

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag 15.45 Uhr bis Sonntag 17 Uhr in Betriebsräume eines Unternehmens in der Georg-Andreas-Hanewacker-Straße ein. Zunächst gelangten sie gewaltsam über ein Seitenfenster in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie Büromöbel und Spinde nach Beutegut. Hier wurde ersten Erkenntnissen nach ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich erbeutet. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von mehr als 1500 Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzechen: 0121296

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