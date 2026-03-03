Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Haßloch) Neues Versicherungsjahr für Versicherungskennzeichen
Haßloch (ots)
Bei Kontrollen am Montag und Dienstag (2./3. März) hat die Polizei Haßloch mehrere Roller und E-Scooter festgestellt, die ohne gültige Versicherung unterwegs waren. Am 1. März hat das neue Versicherungsjahr begonnen. Die grünen Kennzeichen aus dem Jahr 2025 haben damit ihre Gültigkeit verloren, die aktuellen Kennzeichen für 2026 sind schwarz. Das Fahren mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen stellt eine Straftat dar. Die Polizei weist darauf hin, dass weitere Kontrollen stattfinden werden.
