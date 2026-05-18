Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kommt zu Fall und verletzt sich

Ferna (ots)

Auf dem Radweg zwischen Ferna und Wintzingerode ereignete sich am Sonntag ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folge stieß der 59-Jährige zuvor mit einer anderen Radfahrerin zusammen und stürzte anschließend schwer. Er wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Klinikum gebracht. Die beteiligte Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.

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