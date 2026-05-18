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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arbeitsmaschinen von Fahrzeug entwendet

Rottleben (ots)

Unbekannte haben in der zurückliegenden Nacht in der Bahnhofstraße von einem Kastenwagen hochwertige Arbeitsmaschinen für Tiefbauarbeiten entwendet. In der Zeit von 23 Uhr bis 0 Uhr entnahmen die Unbekannten das Beutegut im Wert von mehr als zehntausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen von Zeugen in Bezug auf die Täterschaft und mögliche Fahrzeuge, die für den Abtransport genutzt wurden. Sachdienliche Angaben werden unter de Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0121488

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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