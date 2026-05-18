Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten mehrere hundert Meter Kupferkabel

Uder (ots)

Derzeit unbekannte Täter erbeuteten von einem Firmengelände in der Bahnhofstraße mehrere hundert Meter Kupferkabelreste im Wert von etwa 5000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom zurückliegenden Samstag 14 Uhr bis Montag 6.50 Uhr. Vermutlich nutzten die Täter Fahrzeuge, um das Diebesgut abzutransportieren.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld sicherten am Tatort Spuren, leiteten Ermittlungen ein und suchen nach sachdienlichen Hinweisen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0121574

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