Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Lebensmitteldiebe in Kita

Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots)

Zwischen Dienstagabend (23.6.) und Mittwochmorgen (24.6.) hatten es bislang unbekannte Kriminelle auf einen Kindergarten im Otzbergring abgesehen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über eine Tür in das Gebäude ein und durchsuchten anschließend die Räume. Mit Lebensmitteln als Beute flüchtete man unerkannt.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Kriminalpolizei in Dieburg (K 41) ermittelt und bittet unter Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.

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