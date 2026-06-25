POL-DA: Groß-Zimmern: Lebensmitteldiebe in Kita
Polizei sucht Zeugen
Groß-Zimmern (ots)
Zwischen Dienstagabend (23.6.) und Mittwochmorgen (24.6.) hatten es bislang unbekannte Kriminelle auf einen Kindergarten im Otzbergring abgesehen.
Aktuellen Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über eine Tür in das Gebäude ein und durchsuchten anschließend die Räume. Mit Lebensmitteln als Beute flüchtete man unerkannt.
Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?
Die Kriminalpolizei in Dieburg (K 41) ermittelt und bittet unter Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell