Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff mit Pfefferspray auf Parkdeck

Erfurt (ots)

Samstagnacht kam es auf einem Parkdeck in Erfurt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 20- bis 29-jährigen Geschädigten wurden gegen 23:10 Uhr von bislang unbekannten Tätern auf einem Parkdeck in der Mainzer Straße angegriffen. Fünf Unbekannte schlugen die Geschädigten, versprühten Pfefferspray und verletzten sie dabei. Zwei Security-Mitarbeiter bemerkten den Angriff. Sie wählten den Notruf, kamen den Geschädigten zu Hilfe und wurden ebenfalls verletzt. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizisten und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Drei Geschädigte mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (SO)

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