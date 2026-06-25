Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Motorroller (DA-B 178) gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochabend (24.6.) und Donnerstagmorgen (25.6.) einen in der Arndtstraße abgestellten grauen Motorroller (Leichtkraftrad) der Marke SYM mit dem Kennzeichen DA-B 178.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

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