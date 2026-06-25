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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Motorroller (DA-B 178) gestohlen
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochabend (24.6.) und Donnerstagmorgen (25.6.) einen in der Arndtstraße abgestellten grauen Motorroller (Leichtkraftrad) der Marke SYM mit dem Kennzeichen DA-B 178.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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