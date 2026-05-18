Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - 58-jährige Radfahrerin nach Unfall verstorben

Börger (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, kam es um 08:10 Uhr in Börger auf der Spahnharrenstätter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen Radfahrerin und einem Pkw. Dabei wurde sie lebensgefährlich verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6276167).

Die Frau erlag gestern Nachmittag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus in Meppen.

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