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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - 58-jährige Radfahrerin nach Unfall verstorben

Börger (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, kam es um 08:10 Uhr in Börger auf der Spahnharrenstätter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen Radfahrerin und einem Pkw. Dabei wurde sie lebensgefährlich verletzt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6276167).

Die Frau erlag gestern Nachmittag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus in Meppen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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