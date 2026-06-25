POL-DA: Biebesheim/Riedstadt: Mähdrescher fängt bei Erntearbeiten Feuer
Biebesheim/Riedstadt (ots)
Am Donnerstag (25.06.) kam es gegen 16.45 Uhr während laufender Erntearbeiten auf einem Feld an der Landesstraße 3361 zu einem Brand eines Mähdreschers. Weiterhin gerieten hierdurch auch zwei Felder in Brand. Derzeit laufen die Löscharbeiten durch die Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Verkehrsteilnehmer mit einer Rundfunkwarnmeldung auf die Gefahr durch mögliche Sichtbeeinträchtigungen hingewiesen.
Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Die Höhe des Schadens und was genau den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar.
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