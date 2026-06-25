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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim/Riedstadt: Mähdrescher fängt bei Erntearbeiten Feuer

Biebesheim/Riedstadt (ots)

Am Donnerstag (25.06.) kam es gegen 16.45 Uhr während laufender Erntearbeiten auf einem Feld an der Landesstraße 3361 zu einem Brand eines Mähdreschers. Weiterhin gerieten hierdurch auch zwei Felder in Brand. Derzeit laufen die Löscharbeiten durch die Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Verkehrsteilnehmer mit einer Rundfunkwarnmeldung auf die Gefahr durch mögliche Sichtbeeinträchtigungen hingewiesen.

Bislang gibt es keine Hinweise auf Verletzte. Die Höhe des Schadens und was genau den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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