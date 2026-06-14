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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit geparktem PKW

Waldweiler (ots)

Am Samstag, 13.06.2026 gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße der Ortslage Waldweiler.

Der Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße mit einem weißen Renault, möglicherweise SUV, kommend von der B 407 in Fahrtrichtung Niederkell und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hierbei wurde der Außenspiegel beider PKW beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ an der Unfallörtlichkeit seine herabgefallene Spiegelkappe und verließ diese im Anschluss unerkannt.

Hinweise zu Täter oder Tatfahrzeug nimmt die zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder unter der telef. Erreichbarkeit

06503 91510

entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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