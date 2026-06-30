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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Unfallstelle entfernt

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 26-Jähriger parkte am 28. Juni seinen Audi im Bereich des Schwimmbades. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen fest, welche augenscheinlich von einem Verkehrsunfall herrührten. Ein bis dahin Unbekannter hatte offenbar den Pkw touchiert, einen Schaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro verursacht und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Im weiteren Verlauf konnte, dank eines Zeugenhinweises, der vermeintliche Verursacher des Verkehrsunfalles bekannt gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen einen 65 Jahre alten Mann eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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