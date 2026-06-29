Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zeugen meldeten gestern in den frühen Morgenstunden einen Mann, der in der Lessingstraße einen abgestellten Pkw beschädigte. Die Polizei kam zum Einsatz und stellte den 24-jährigen alkoholisierten Mann fest. Er leistete Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Form eines abgetretenen Außenspiegels und einer beschädigten Frontscheibe. (ah)

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