LPI-GTH: Brand
Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)
Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in den frühen Stunden des heutigen Tages in der Zinzendorfstraße. Dort war der Dachboden eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer, Personen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. (jd)
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