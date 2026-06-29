Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Nachmittag des gestrigen Tages auf der L1026. Ein 34-jähriger Fahrer eines KTM-Motorrades fuhr von Kleinschmalkalden in Richtung Friedrichroda. In einer Rechtskurve geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Audi, welcher von einem 62-Jährigen gefahren wurde. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Der 62-Jährige sowie seine 61-jährige Beifahrerin wurden zur medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

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