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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Nachmittag des gestrigen Tages auf der L1026. Ein 34-jähriger Fahrer eines KTM-Motorrades fuhr von Kleinschmalkalden in Richtung Friedrichroda. In einer Rechtskurve geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Audi, welcher von einem 62-Jährigen gefahren wurde. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Der 62-Jährige sowie seine 61-jährige Beifahrerin wurden zur medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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