Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 48-jähriger Fahrer eines VW wurde in der zurückliegenden Nacht einer Verkehrskontrolle in der Brückenstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass der VW nicht versichert war. Gegen den 48 Jahre alten Mann wurde ein Verfahren eingeleitet und dessen Führerschein sichergestellt. (jd)

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