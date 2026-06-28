LPI-GTH: Radfahrer erheblich alkoholisiert
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Bei der Kontrolle eines Radfahrers in der Bücheloher Straße in Ilmenau am Samstagabend gegen 23:00 Uhr wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab einen Wert von fast 4 Promille. Gegen ihn wurde nach einer Blutentnahme ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)
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