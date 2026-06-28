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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß gegen das Waffengesetz

Stadtilm(Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag gegen 21:00 Uhr kam es im Bereich des Stadtilmer Marktplatzes zu einem Polizeieinsatz. Durch Zeugen wurde eine Person beobachtet, die mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hantierte. Die Person konnte im Rahmen des Einsatzes festgestellt werden. Es handelte sich um einen 24-Jährigen, der mit einer Luftdruckpistole auf eine leere Dose geschossen hatte. Die Person war erheblich alkoholisiert. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Pistole samt Munition sichergestellt. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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