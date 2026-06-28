LPI-GTH: Unachtsamkeit führt zum Unfall
Gotha (ots)
Am Samstagnachmittag übersah ein 39jähriger Skodafahrer in der Gartenstraße von Gotha einen neben seinem Auto fahrenden Dacia. Beim Spurwechsel kollidierten die Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 EUR. (ri)
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