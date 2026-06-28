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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsamkeit führt zum Unfall

Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag übersah ein 39jähriger Skodafahrer in der Gartenstraße von Gotha einen neben seinem Auto fahrenden Dacia. Beim Spurwechsel kollidierten die Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 EUR. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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