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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann verwechselt Wohnung mit Kneipe

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Samstagmorgen klopfte es beim verwunderten Bewohner einer Erdgeschosswohnung in Gotha West. Als er dem offenbar angetrunkenen Mann zu verstehen gab, dass er ihm keinen Einlass gewährt, reagierte dieser ungehalten. Er beschimpfte und beleidigte den Bewohner und verlies anschließend widerwillig den Bereich. Als die Polizeibeamten den 42-Jährigen in der Umgebung feststellten, gab dieser an, dass es sich bei der Wohnung um eine ehemalige Kneipe gehandelt hat und er diese aufsuchen wollte. Den alkoholisierten und unkooperativen Mann erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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