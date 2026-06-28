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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Zigarettenholen nicht zurückgekehrt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ein 57-jähriger E-Scooterfahrer fuhr der Polizeistreife am Freitagabend im Stadtgebiet Waltershausen in die Arme. Die Pflichtversicherung des E-Scooters war bereits seit über einem Jahr abgelaufen. Der 57-Jährige hatte zudem einem Atemalkoholwert von 0,60 Promille. Der Mann, der nur kurz Zigaretten holen wollte, musste zur beweissicheren Atemalkoholmessung einen Umweg über die Polizeidienststelle in Gotha machen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verstoßes gegen die 0,5-Promillegrenze. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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