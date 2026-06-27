LPI-GTH: PKW ohne Fahrerlaubnis geführt
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
Ein 53-jähriger Fahrer eines San Yang wurde in der Nacht zu Samstag in der Straße Am Ebertsberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht in Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (cm)
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