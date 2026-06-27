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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeuge hält betrunkenen Pkw-Fahrer fest

Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitagnachmittag bemerkte ein aufmerksamer Zeuge in der Ilmenauer Straße in Bücheloh einen Pkw-Fahrer, der augenscheinlich Probleme hatte sein Fahrzeug zu führen. Nach dem Aussteigen aus seinem Pkw, kam er außerdem zu Fall. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt der Zeuge den Fahrer fest. Der Grund der Auffälligkeiten wurde schnell geklärt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Gegen den 57-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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