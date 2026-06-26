Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vier Leichtverletzte

Gotha (ots)

Zur einer Kollision mit mehreren Verletzten kam es heute Morgen in der 18.-März-Straße. Eine 36 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr die Straße und wollte an der Lichtzeichenanlage mit Signal 'grün' links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 37-jährige Skoda-Fahrerin, welche die 18.-März-Straße gerade aus in Richtung Waltershäuser Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrerinnen sowie ein 6-jähriges und 10-jähriges Mädchen im Skoda leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

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