LPI-GTH: Vier Leichtverletzte
Gotha (ots)
Zur einer Kollision mit mehreren Verletzten kam es heute Morgen in der 18.-März-Straße. Eine 36 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr die Straße und wollte an der Lichtzeichenanlage mit Signal 'grün' links abbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 37-jährige Skoda-Fahrerin, welche die 18.-März-Straße gerade aus in Richtung Waltershäuser Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrerinnen sowie ein 6-jähriges und 10-jähriges Mädchen im Skoda leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)
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