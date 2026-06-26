LPI-GTH: Täter gestellt

Eisenach (ots) - Ein 80-Jähriger war gestern gegen 13.30 Uhr fußläufig in der Straße 'Am Schleierborn' unterwegs als er mit einem unbekannten Radfahrer in Konflikt geriet. Der Unbekannte soll dem Senior in sein Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Fall kam und seine Hörgeräte verlor. Er 80-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 25 Jahre - ...

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