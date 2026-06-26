LPI-GTH: Täter gestellt
Eisenach (ots)
Einem 91-Jährigen wurde gestern Abend in einem Einkaufsmarkt in der Mühlhäuser Straße die Geldbörse gestohlen. Die Polizei wurde sofort informiert und konnte infolge guter Lotsung den Tatverdächtigen im Nahbereich stellen. Gegen den 43-Jährigen (tschechoslowakisch/ehem.) wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Geldbörse konnte in der Nähe aufgefunden werden, allerdings bereits ohne Bargeld. (ah)
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