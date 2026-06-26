LPI-GTH: Jugendliche leicht verletzt
Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Nachmittag wurden zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 64 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr die Mühlberger Straße in Richtung Lindenstraße und übersah im Kreuzungsbereich offenbar einen 18-jährigen Motorradfahrer, der sich in der Menantestraße befand. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige sowie seine 16-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Sie mussten ärztlich versorgt werden. (ah)
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