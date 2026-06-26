Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert Kollision verursacht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 64-Jährige wollte gestern Vormittag mit einem Landrover von der Weimarischen Straße aus auf einen Parkplatz eines Einkaufsmarkts abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem abgestellten Mazda, dessen Besitzerin nachfolgend die Polizei verständigte. Die Polizei kam zum Einsatz, nahm die Verkehrsunfallflucht auf und führte mit der 64-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Außerdem wurden gegen die Frau entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

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