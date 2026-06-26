LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Der vermisste 20-Jährige (PM vom 03.06.2026) wurde wohlbehalten in Leipzig aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern und Mithelfenden. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (ah)
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