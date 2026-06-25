Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Playmobilfigur entwendet - Zeugen gesucht

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Ichterhsausen (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Nacht verschafften sich zwei Unbekannte gegen 02.40 Uhr Zutritt zu einem Garten in der Erfurter Straße. Hier wurde eine ca. 150 cm große Playmobil-Figur demontiert und versucht auf Fahrrädern abzutransportieren. Nach etwa 100 Meter wurde der obere Teil der Großfigur zurückgelassen. Der Besitzer der Figur bekam das Vorhaben mit und sprach die Männer an. Sie flüchteten sodann mit dem Unterteil der Figur in Richtung Theodor-Neubauer-Straße und Erfurter Straße. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

- 1. Person: männlich, ca. 170 cm, schlanke Statur, schwarzer Kapuzenpullover, schwarzes Mountainbike - 2. Person: männlich, ca. 165 cm, schlanke Statur, bunter Jogginganzug, unbekanntes Mountainbike

Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen oder zum Verbleib der Teilplastik machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0158432/2026 entgegengenommen. (ah)

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