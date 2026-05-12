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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnhaus droht einzustürzen

Wuppertal (ots)

Ein Wohnhaus im Stadtteil Wieden/Dornap ist akut einsturzgefährdet. Die Feuerwehr wurde gegen 09:30 Uhr alarmiert, weil die Bodenplatte des Kellers nachgegeben hatte. Offenbar wurde sie unterspült. Eine tragende Wand des Gebäudes hat ebenfalls nachgegeben. Die Feuerwehr hat das Wohnhaus und ein Nachbargebäude evakuiert. Drei Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Kreuzung Düsseldorfer Straße/Wiedener Straße/Bahnstraße, an der das Haus steht, ist bis auf Weiteres komplett gesperrt. Gemeinsam mit der städtischen Bauaufsicht und dem Technischen Hilfswerk wird die Feuerwehr das weitere Vorgehen besprechen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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