PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Auto brannte in Garage

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am frühen Morgen (11.05.) den Brand eines PKW in der Märkischen Straße gelöscht. Sie wurde um 00:54 Uhr alarmiert, weil Anrufer einen brennenden PKW in einer Garage im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes meldeten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf die Garage begrenzt werden. Ein Übergreifen auf die unmittelbar darüber liegende Wohnung konnte trotz durch die Hitze geborstenen Fenster verhindert werden. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Der PKW wurde anschließend aus der Garage gezogen und mit Wärmebildkameras wurden die letzten Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, lediglich eine Person musste kurzzeitig vom Rettungsdienst betreut werden. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Bewohner des Hauses wurden für die Dauer des Einsatzes in einem von der WSW bereitgestellten Linienbus betreut. Bis auf die über der Garage liegende Wohnung ist das Haus bewohnbar geblieben. Die betroffenen Bewohner kommen bei Verwandten unter. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dönberg . Die Märkische Straße war während des Einsatzes vollgesperrt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 07:32

    FW-W: Feuer in Schwebebahnstation

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Morgen (08.05.) einen Brand in der Schwebebahnstation Völklinger Straße gelöscht. Dem Fahrer einer Schwebebahn war gegen 5:30 Uhr aufgefallen, dass es im Bereich der Stromschiene brannte. Er hielt die Schwebebahn so an, dass alle Passagiere aussteigen und die Station ohne Gefahr verlassen konnten. Im Bereich der Brandstelle tropfte zu dieser Zeit heißes Material auf den Bahnsteig. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 09:10

    FW-W: Feuerwehr Wuppertal hilft bei Großbrand in Krefeld

    Wuppertal (ots) - Beim Großbrand auf einem Recyclinghof im Krefelder Hafen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/6270153) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal die Kollegen aus Krefeld unterstützt. Auf der Anlage brannten 700 Tonnen Metallschrott, es gab eine massive Rauchentwicklung. Gegen 22 Uhr wurden die überörtlichen Kräfte im Rahmen eines vorgeplanten NRW-Landeskonzeptes alarmiert. Die ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 08:46

    FW-W: Kellerbrand in Hochhaus

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Abend einen Kellerbrand in einem Hochhaus im Stadtteil Nächstebreck-West gelöscht. Das Feuer war kurz vor 18 Uhr in einem der Häuser in der Hochhaussiedlung Sternenberg ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zunächst mit rund 45 Einsatzkräften an. In dem Keller brannte Unrat. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Keller baulich vom Rest des Hochhauses getrennt ist und kein Rauch ins Treppenhaus oder die Wohnungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren