Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Auto brannte in Garage

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am frühen Morgen (11.05.) den Brand eines PKW in der Märkischen Straße gelöscht. Sie wurde um 00:54 Uhr alarmiert, weil Anrufer einen brennenden PKW in einer Garage im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes meldeten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf die Garage begrenzt werden. Ein Übergreifen auf die unmittelbar darüber liegende Wohnung konnte trotz durch die Hitze geborstenen Fenster verhindert werden. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Der PKW wurde anschließend aus der Garage gezogen und mit Wärmebildkameras wurden die letzten Glutnester aufgespürt und abgelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, lediglich eine Person musste kurzzeitig vom Rettungsdienst betreut werden. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Bewohner des Hauses wurden für die Dauer des Einsatzes in einem von der WSW bereitgestellten Linienbus betreut. Bis auf die über der Garage liegende Wohnung ist das Haus bewohnbar geblieben. Die betroffenen Bewohner kommen bei Verwandten unter. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dönberg . Die Märkische Straße war während des Einsatzes vollgesperrt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

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