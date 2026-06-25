Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Eine Gruppe Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren war gestern gegen 23.00 Uhr auf einem Radweg am Sportpark unterwegs, als zwei männliche Personen offenbar sehr zügig auf einem E-Scooter vorbeifuhren. Der 19-Jährige forderte die beiden auf, langsamer zu fahren. Daraufhin kam der E-Scooter-Fahrer zurück, es entwickelte sich eine verbale Streitigkeit. Einer der Unbekannten versprühte einen unbekannten Reizstoff in Richtung der Gruppe. Die Jugendlichen wurden dadurch leicht verletzt. Die Unbekannten fuhren davon, sie können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, groß und schlank, südländischer Phänotyp, dunkle Kleidung 2. Person männlich, klein und untersetzt, südländischer Phänotyp, helle Kleidung

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0158069/2026 entgegen. (ah)

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