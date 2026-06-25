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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer geriet gestern Nachmittag in der Neustadtstraße vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW eines 41-Jährigen. Der 38-Jährige wurde durch die Kollision verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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