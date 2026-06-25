LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Vormittag kam es in der Marktstraße zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Ein Anwohner rief die Polizei, weil ein Mann offenbar leere Bierflaschen von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses warf und sich lautstark verhielt. Bei Eintreffen der Polizei bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten und Rettungskräfte mit einer Gasdruckwaffe. Außerdem verhielt er sich sehr aggressiv gegenüber den Einsatzbeamten und leistete ...

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