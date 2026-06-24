Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Vormittag kam es in der Marktstraße zu einem Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Ein Anwohner rief die Polizei, weil ein Mann offenbar leere Bierflaschen von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses warf und sich lautstark verhielt. Bei Eintreffen der Polizei bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten und Rettungskräfte mit einer Gasdruckwaffe. Außerdem verhielt er sich sehr aggressiv gegenüber den Einsatzbeamten und leistete erheblichen Widerstand. Er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der stark alkoholisierte Mann in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Die Einsatzkräfte sowie weitere Unbeteiligte blieben unverletzt. (ah)

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