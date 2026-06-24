LPI-GTH: Straße nach Verkehrsunfall temporär vollgesperrt
Fernbreitenbach (Wartburgkreis) (ots)
Eine 62 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr gestern Nachmittag die Eisenacher Straße von Wünschensuhl kommend. Eine aus Richtung Hausbreitenbach kommende 37 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte nach links in ein Grundstück einfahren und hielt dazu verkehrsbedingt an. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet die Opel-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem wartenden Audi. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen schwer verletzt. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung wurde die Straße temporär voll gesperrt. (ah)
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