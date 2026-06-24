Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Zeuge bemerkte heute Nacht gegen 01.10 Uhr, dass zwei Personen offenbar im Riedweg einen Verteilerkasten mit Graffiti besprühten. Der Mann sprach die Unbekannten an, welche in einen Pkw einstiegen und flüchteten. Der Zeuge musste zur Seite springen, um von dem Pkw nicht erfasst zu werden. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0157034/2026 entgegengenommen. (ah)

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