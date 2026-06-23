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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer leicht verletzt

Gotha (ots)

Heute Mittag zog sich ein 14 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall Verletzungen zu. Er befuhr einen Fußgängerüberweg von der Eschleber Straße kommend in Richtung Tankstelle und wollte die Straße überqueren. Eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die August-Creutzburg-Straße und konnte einen Zusammenstoß mit dem querenden Jugendlichen nicht mehr rechtzeitig verhindern. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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