LPI-GTH: Aufgefahren
Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)
Eine 72-jährige VW-Fahrerin musste heute Vormittag an einer Kreuzung in der Hauptstraße verkehrsbedingt ihre Fahrt verlangsamen. Das bemerkte ein dahinter befindlicher 34-jähriger Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell