LPI-GTH: Aufgefahren

Ilm-Kreis (ots) - Am Wochenende kam es zu zwei Trickbetrugsversuchen im Zusammenhang mit vermeintlichem Geldwechsel. In Dienstedt wurde eine 56-Jährige am Sonntagvormittag, den 21.06.2026, mit ihrem Pkw auf der B 87 von einem Unbekannten angehalten. Die Person stand mit einem Mercedes mit osteuropäischer Länderkennung an einer Bushaltestelle. Der Mann fragte die 56-Jährige, ob sie ihm weißrussischen Rubel gegen Euro tauschen könne. Außerdem täuschte der Unbekannte ...

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